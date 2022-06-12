На Салтівку не доїхати. Метро Харкова закриває станції

В Харкові на Салтівській гілці метро тимчасово обмежили рух потягу. Три станції закрили для пасажирів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського метрополітену.
Рух тимчасово припинено між станціями "Академіка Барабашова" й "Героїв праці".
У метрополітені зазначають, що рішення було прийнято через технічні причини. Водночас дата відновлення руху не уточнюється.
"Станції на вказаній ділянці тимчасово припиняють обслуговування пасажирів. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково", - пише пресслужба метрополітену.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові працюють над проєктом будівництва нових станцій метро та електродепо.
Також нещодавно в місті змінили графік роботи метро. Потяги розпочинають роботу раніше.
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