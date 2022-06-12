RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Салтівку не доїхати. Метро Харкова закриває станції

Фото: метро Харкова закриває станції (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові на Салтівській гілці метро тимчасово обмежили рух потягу. Три станції закрили для пасажирів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського метрополітену.

Рух тимчасово припинено між станціями "Академіка Барабашова" й "Героїв праці".

У метрополітені зазначають, що рішення було прийнято через технічні причини. Водночас дата відновлення руху не уточнюється.

"Станції на вказаній ділянці тимчасово припиняють обслуговування пасажирів. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково", - пише пресслужба метрополітену.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові працюють над проєктом будівництва нових станцій метро та електродепо.

Також нещодавно в місті змінили графік роботи метро. Потяги розпочинають роботу раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків