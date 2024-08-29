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Салліван зустрівся з Сі Цзіньпіном, серед обговорених питань була війна в Україні

Фото: Сі Цзіньпін, лідер Китайської Народної Республіки (flickr.com/ennler)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 29 серпня, відбулась зустріч радника президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань національної безпеки Джейка Саллівана та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Серед обговорених питань була повномасштабна війна на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Як пояснили у Білому досі, зустріч була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і Китайською Народною Республікою (КНР). 

Серед обговорених питань: 

  • подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект; 
  • повномасштабна війна між Російською Федерацією (РФ) та Україною; 
  • Південно-Китайського моря. 

Зокрема сторони обговорили планування телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі найближчими тижнями.

Що кажуть у Китаї 

Зустріч між Салліваном та Сі Цзіньпіном відбулась у Пекіні. Останній заявив, що перед обличчям мінливої міжнародної ситуації країнам необхідно об'єднуватись та співпрацювати. 

"Сі підкреслив, що, маючи справу з двома великими державами, перш за все, необхідно встановити правильне стратегічне пізнання, і, перш за все, відповісти на загальне питання, чи є Китай і США суперниками або партнерами", - пише Міністерство закордонних справ Китаю.  

Голова КНР додав, що політика Китаю щодо США залишається послідовною, втім, Пекін зберігає прихильність до здорового розвитку відносин й взаємної поваги, щоб продовжувати "традиційну дружбу між народами". 

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм значно загострилися у порівнянні із початком минулого десятиліття. У 2019 році вони погіршилися через торговельну війну, яку ініціював тодішній президент США Дональд Трамп. Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила відносини, оскільки США звинуватили Китай у неналежному реагуванні на спалах вірусу.

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