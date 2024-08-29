Салливан встретился с Си Цзиньпином, среди обсужденных вопросов была война в Украине

Сегодня, 29 августа, состоялась встреча советника президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и лидера Китая Си Цзиньпина. Среди обсуждаемых вопросов была полномасштабная война на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Как пояснили в Белом до сих пор, встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и ответственное управление отношениями между США и Китайской Народной Республикой (КНР).
Среди обсуждаемых вопросов:
В частности стороны обсудили планирование телефонного разговора между президентом Байденом и президентом Си в ближайшие недели.
Встреча между Салливаном и Си Цзиньпином состоялась в Пекине. Последний заявил, что перед лицом меняющейся международной ситуации странам необходимо объединяться и сотрудничать.
"Си подчеркнул, что, имея дело с двумя великими державами, прежде всего, необходимо установить правильное стратегическое познание, и, прежде всего, ответить на общий вопрос, являются ли Китай и США соперниками или партнерами", - пишет Министерство иностранных дел Китая.
Председатель КНР добавил, что политика Китая в отношении США остается последовательной, впрочем, Пекин сохраняет приверженность здоровому развитию отношений и взаимному уважению, чтобы продолжать "традиционную дружбу между народами".
Отношения между США и Китаем значительно обострились по сравнению с началом прошлого десятилетия. В 2019 году они ухудшились из-за торговой войны, которую инициировал тогдашний президент США Дональд Трамп. Пандемия COVID-19 еще больше осложнила отношения, поскольку США обвинили Китай в ненадлежащем реагировании на вспышку вируса.
Следует отметить, что в ответ на расширение ядерных возможностей Китая президент США Джо Байден недавно утвердил и усилил новую ядерную стратегию Штатов.
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