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Салливан встретился с Си Цзиньпином, среди обсужденных вопросов была война в Украине

Фото: Си Цзиньпин, лидер Китайской Народной Республики (flickr.com/ennler)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 29 августа, состоялась встреча советника президента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и лидера Китая Си Цзиньпина. Среди обсуждаемых вопросов была полномасштабная война на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Как пояснили в Белом до сих пор, встреча была частью усилий, направленных на поддержку каналов коммуникаций и ответственное управление отношениями между США и Китайской Народной Республикой (КНР). 

Среди обсуждаемых вопросов: 

  • дальнейшее выполнение обязательств, взятых главой Белого дома Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Вудсайде в ноябре 2023 года. Речь идет о борьбе с наркотиками, коммуникации между военными, а также искусственный интеллект; 
  • полномасштабная война между Российской Федерацией (РФ) и Украиной; 
  • Южно-Китайского моря. 

В частности стороны обсудили планирование телефонного разговора между президентом Байденом и президентом Си в ближайшие недели.

Что говорят в Китае 

Встреча между Салливаном и Си Цзиньпином состоялась в Пекине. Последний заявил, что перед лицом меняющейся международной ситуации странам необходимо объединяться и сотрудничать. 

"Си подчеркнул, что, имея дело с двумя великими державами, прежде всего, необходимо установить правильное стратегическое познание, и, прежде всего, ответить на общий вопрос, являются ли Китай и США соперниками или партнерами", - пишет Министерство иностранных дел Китая.  

Председатель КНР добавил, что политика Китая в отношении США остается последовательной, впрочем, Пекин сохраняет приверженность здоровому развитию отношений и взаимному уважению, чтобы продолжать "традиционную дружбу между народами". 

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем значительно обострились по сравнению с началом прошлого десятилетия. В 2019 году они ухудшились из-за торговой войны, которую инициировал тогдашний президент США Дональд Трамп. Пандемия COVID-19 еще больше осложнила отношения, поскольку США обвинили Китай в ненадлежащем реагировании на вспышку вируса.

Следует отметить, что в ответ на расширение ядерных возможностей Китая президент США Джо Байден недавно утвердил и усилил новую ядерную стратегию Штатов.

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