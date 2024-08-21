Байден затвердив нову безпрецедентну ядерну стратегію США, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Нова стратегія має назву "Керівництво з використання ядерної зброї" (Nuclear Employment Guidance) та передбачає ймовірність конфліктів США з Росією, Північною Кореєю і Китаєм.

Видання зазначає, що вперше в історії ухвалено стратегію, в якій потенціальною загрозою визнаються одразу кілька держав. Документ має підвищену секретність - існує лише кілька паперових копій, доступних обраній кількості посадовців Пентагону.

Білий дім офіційно не оголошував про затвердження стратегії. Однак двоє високопоставлених чиновників адміністрації розповіли про зміни, що відбулися. Так, колишній стратег Пентагону із ядерної зброї Массачусетського технологічного інституту Віпін Наранг зазначив, що президент Байден "нещодавно видав оновлені вказівки щодо застосування ядерної зброї, з огляду на суттєве зростання розміру та різноманітності ядерного арсеналу Китаю".

"У минулому здавалося малоймовірним, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити американський ядерний арсенал. Однак Росія та Китай розвивають партнерство і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають Росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона", - пише The New York Times.

Росія, Китай і Північна Корея - три загрози

Видання зазначає, що Росія та Китай вже проводять спільні військові навчання. Розвідувальні служби намагаються визначити, чи не допомагає Росія у відповідь ракетним програмам Північної Кореї та Китаю.

Байден разом із лідерами Німеччини та Великої Британії, домігся від Китаю та Індії публічних заяв про те, що використання ядерної зброї в Україні не відіграє жодної ролі, і криза, принаймні тимчасово, вщухла.

"Це був важливий момент. Ми маємо справу з радикалізованою Росією; ідея про те, що ядерна зброя не буде використана у звичайному конфлікті, більше не є безпечним припущенням", - зазначив Річард Хаас, колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту і Ради нацбезпеки.

У новій стратегії пріоритет Китаю відбиває швидкі темпи розширення ядерних сил країни під керівництвом президента Сі Цзіньпіна. Зазначається, що він відмовився від попередньої стратегії "мінімального стримування" і намагається досягти або навіть перевищити рівень арсеналів Вашингтона та Москви. Видання зазначає, що останніми роками Китай активно розширює свої ядерні потужності, споруджуючи нові шахти для ракет, які були вперше помічені на комерційних супутникових знімках.

Зміни в ядерній стратегії США також були викликані посиленням ядерної загрози з боку Північної Кореї. Пхеньян за період правління Кім Чен Ина подвоїла свій ядерний арсенал і на сьогодні нараховує понад 60 одиниць ядерної зброї. Розширення цього арсеналу робить Північну Корею дедалі більш серйозним викликом для Сполучених Штатів, з огляду на можливість координації загроз із боку Москви та Пекіна.

Нестабільне ядерне середовище

Також нова стратегія враховує можливість скоординованих дій між Росією, Китаєм та Північною Кореєю, викликаної поглиблення військової співпраці між Москвою та Пекіном. Росія та Китай уже проводять спільні військові навчання, і розвідка США намагається визначити, чи надає Москва допомогу північнокорейським та іранським ракетним програмам в обмін на постачання зброї для війни в Україні.

У документі також зазначається, що новий президент США, який почне виконувати обов'язки у січні 2025 року, зіткнеться з кардинально зміненим і вкрай нестабільним ядерним середовищем, ніж ситуація трирічної давності. Видання нагадало, що російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї проти України, а нова ядерна стратегія США враховує всі ці загрози.

Крім того, зазначає NYT, Китай припинив діалог зі Сполученими Штатами стосовно ядерної безпеки, що раніше розглядалося як важливий крок у запобіганні ризику ненавмисної ядерної ескалації. Зазначається, що востаннє держави проводили переговори наприкінці осені 2023 року, - незадовго до зустрічі Байдена та Сі у Каліфорнії, де вони намагалися відновити відносини між країнами. Натомість китайська сторона вже тоді натякала, що не зацікавлена у подальших переговорах через американські постачання озброєння Тайваню.

Таким чином, йдеться у публікації, стратегія Байдена спрямована на стримування Росії, Китаю і Північної Кореї одночасно. Зазначається, що це безпрецедентний виклик для ядерної політики США.