Салливан: Путин, похоже, не принял решения о вторжении в Украину

"Текущая оценка правительства США такова, что он (Путин - ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину - ред.), поэтому никаких изменений с прошлой недели на эту в этом отношении нет", - сказал Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

Он добавил, что разведка США представила анализ текущей ситуации. Согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят оперативные учения.

Салливан также сказал, что по последним оценкам Россия на границе с Украиной сосредоточила десятки тысяч военных. При этом он выразил готовность США к диалогу с Москвой.

"Мы собираемся обсудить наши опасения", - резюмировал он.