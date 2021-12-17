Угроза вторжения РФ в Украину. Ответные меры могут касаться двух "Северный потоков", - источник
Фото: "Северный поток-2" могут отключить (GettyImages)
В случае дальнейшей эскалации у украинских границ трубопровод "Северный поток-2" больше не может быть подключен к сети. Такое может произойти и с "Северным поток-1".
Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Палка о двух концах. Когда запустят "Северный поток-2" и где здесь риски для Украины".
По информации РБК-Украина, речь идет не только о СП-2, но и о СП-1.
"Если военная ситуация обострится, то по договоренностям США и Германии ответные меры могут касаться не только "Северного потока-2", но и "Северного потока-1", - сказал изданию собеседник, знакомый с результатами переговоров.
Напомним, что Литва настаивает на санкциях против "Северного потока-2". Такое возможно, если РФ вторгнется в Украину.