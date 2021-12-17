Угроза вторжения России в Украину есть до сих пор, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину есть до сих пор. Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

"Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном стягивании войск к границам весной и новых угрозах вторжения в Украину в конце этой осени, которые продолжаются и сейчас в Украине", - заявил он.

Кулеба отметил, что Украина находится в постоянном контакте с союзниками для сдерживания России.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии напомнили, что Россия является стороной конфликта. С этой позиции в ЕС будут реагировать в случае новой агрессии РФ против Украины.

Также сообщалось, что в Брюсселе обсуждали ситуацию в Украине. Там говорили о возможных санкциях по отношению к РФ.