Угроза вторжения России в Украину есть до сих пор, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину есть до сих пор. Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
Кулеба отметил, что Украина находится в постоянном контакте с союзниками для сдерживания России.
"Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном стягивании войск к границам весной и новых угрозах вторжения в Украину в конце этой осени, которые продолжаются и сейчас в Украине", - заявил он.
Напомним, что ранее в Еврокомиссии напомнили, что Россия является стороной конфликта. С этой позиции в ЕС будут реагировать в случае новой агрессии РФ против Украины.
Также сообщалось, что в Брюсселе обсуждали ситуацию в Украине. Там говорили о возможных санкциях по отношению к РФ.