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Салліван: Путін, схоже, не прийняв рішення про вторгнення в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну. При цьому ніяких змін за минулий тиждень на українському кордоні не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента США Джейка Саллівана.

"Поточна оцінка уряду США така, що він (Путін - ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну - ред.), тому ніяких змін з минулого тижня в цьому відношенні немає", - сказав Салліван на семінарі в Раді з міжнародних відносин.

Він додав, що розвідка США представила аналіз поточної ситуації. Згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить оперативні навчання.

Салліван також сказав, що за останніми оцінками Росія на кордоні з Україною зосередила десятки тисяч військових. При цьому він висловив готовність США до діалогу з Москвою.

"Ми збираємося обговорити наші побоювання", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза вторгнення Росії зберігається.

Зазначимо, у разі вторгнення Росії в Україну Німеччина може відмовитися від обох "північних потоків".

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