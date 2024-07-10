Салліван: НАТО призначить представника у Києві для поглиблення відносин з Україною

Дипломат зазначив, що нове військове командування в Німеччині на чолі з тверезковим генералом буде створено для навчання та оснащення українських військ.

Крім того, буде призначено старшого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

Салліван додав, що НАТО має намір у довгостроковій перспективі надавати підтримку Україні у її боротьбі з російськими загарбниками.

"Путін не може нас поділити. Він не може нас пережити. Він не може нас послабити. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу", - сказав Джейк Салліван.