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Салливан: НАТО назначит представителя в Киеве для углубления отношений с Украиной

Фото: советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии, а также назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Североатлантическим альянсом.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дипломат отметил, что новое военное командование в Германии во главе с трезвездным генералом будет создано для обучения и оснащения украинских войск.

Кроме того, будет назначен старший представитель в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом.

Салливан добавил, что НАТО намерено в долгосрочной перспективе оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российскими захватчиками.

"Путин не может нас разделить. Он не может нас пережить. Он не может нас ослабить. И Украина, а не Россия, одержит победу", - сказал Джейк Салливан.

Напомним, что в Белом доме анонсировали встречу президента Украины Владимира и президента США Джо Байдена.

Ранее РБК-Украина ссылаясь на собственные источники, сообщило, чего ожидать Украине от саммита НАТО в Вашингтоне.

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