ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сальдо разом із силовиками намагається боротись з українським підпіллям в окупації, - ЦНС

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 15 травня 2023 15:18
Сальдо разом із силовиками намагається боротись з українським підпіллям в окупації, - ЦНС Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Дмитро Браславський

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для посилення боротьби з українським підпіллям в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти й надалі безрезультатно намагаються зупинити наше підпілля. Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одним з ключових питань "наради" стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на окупованій частині регіону.

"Відтак окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, аби спробувати віднайти підпілля", - пояснили в ЦНС.

Окупанти продовжують посилено перевіряти авто на блокпостах, також діють мобільні бригади росіян та відбуваються обшуки в будинках місцевих.

Нагадаємо, що гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію