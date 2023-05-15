Сальдо вместе с силовиками пытается бороться с украинским подпольем в оккупации, - ЦНС

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо привлек российских силовиков по усилению борьбы с украинским подпольем в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты и дальше безрезультатно пытаются остановить наше подполье. Сальдо собирал совещание с представителей силовых органов оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов "совещания" стало обсуждение путей борьбы с партизанскими движениями на оккупированной части региона.

"Следовательно оккупанты решили продолжить усиленные контрразведывательные меры, чтобы попытаться найти подполье", - объяснили в ЦНС.

Оккупанты продолжают усиленно проверять авто на блокпостах, также действуют мобильные бригады россиян и проходят обыски в домах местных.