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Сальдо вместе с силовиками пытается бороться с украинским подпольем в оккупации, - ЦНС

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Херсонская область, Понедельник 15 мая 2023 15:18
Сальдо вместе с силовиками пытается бороться с украинским подпольем в оккупации, - ЦНС Фото: коллаборант Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Дмитрий Браславский

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо привлек российских силовиков по усилению борьбы с украинским подпольем в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты и дальше безрезультатно пытаются остановить наше подполье. Сальдо собирал совещание с представителей силовых органов оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов "совещания" стало обсуждение путей борьбы с партизанскими движениями на оккупированной части региона.

"Следовательно оккупанты решили продолжить усиленные контрразведывательные меры, чтобы попытаться найти подполье", - объяснили в ЦНС.

Оккупанты продолжают усиленно проверять авто на блокпостах, также действуют мобильные бригады россиян и проходят обыски в домах местных.

Напомним, гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо привлек российских силовиков для контроля вывоза украинского зерна из региона.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

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