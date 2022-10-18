UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області

Фото: окупаційний "глава Херсонської області" Володимир Сальдо (facebook com favoriteKherson)
Автор: Юлія Бойко

Окупаційна влада проведе так зване "добровільне переміщення" жителів Херсонської області на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення окупаційного "глави регіону" Володимира Сальдо.

За його словами, російські війська сформували угруповання, аби завадити Збройним силам України звільнити область.

"У такій ситуації, мною було ухвалено важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів на лівий берег Дніпра", - зазначив Сальдо.

Він також пообіцяв, що тим, хто евакуюється до Росії, начебто дадуть житлові сертифікати.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму.

Станом на сьогодні Збройні сили України деокупували понад 2400 території області та наближаються до Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяХерсонська область