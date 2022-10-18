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Сальдо объявил "добровольное перемещение" жителей Херсонской области

Фото: оккупационный "глава Херсонской области" Владимир Сальдо (facebook com favoriteKherson)
Автор: Юлия Бойко

Оккупационные власти проведут так называемое "добровольное перемещение" жителей Херсонской области на левый берег Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение оккупационного "главы региона" Владимира Сальдо.

По его словам, российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.

"В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов на левый берег Днепра", - отметил Сальдо.

Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, якобы дадут жилищные сертификаты.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне уже начали эвакуацию так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым.

По состоянию на сегодня Вооруженные силы Украины деоккупировали более 2400 территории области и приближаются к Херсону.

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эвакуацияХерсонская область