Сальдо объявил "добровольное перемещение" жителей Херсонской области

Оккупационные власти проведут так называемое "добровольное перемещение" жителей Херсонской области на левый берег Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение оккупационного "главы региона" Владимира Сальдо.

По его словам, российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.

"В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов на левый берег Днепра", - отметил Сальдо.

Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, якобы дадут жилищные сертификаты.