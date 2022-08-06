Сальдо идет на поправку. Московские врачи раскрыли настоящий диагноз

В Telegram-канале сообщается, что предполагаемый диагноз Сальдо - "отравление неизвестным веществом".

Среди других вариантов, как добавляют в Telegram-канале - энцефалопатия неясного генеза.

"Сейчас он на ИВЛ в НИИ им. Склифосовского. Ему становится лучше - он периодически просыпается", - говорится в сообщении.

Сальдо поступил в клинику в 2:20 ночи. В палату к нему никого не пускают. Сальдо подключили к ИВЛ, но уже сегодня, скорее всего, его отключат. Состояние гауляйтера оценивают как стабильное.