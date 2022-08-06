У Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку і назвали діагноз

Головного гауляйтера Херсона Володимира Сальдо отруїли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.
У Telegram-каналі повідомляється, що передбачуваний діагноз Сальдо - "отруєння невідомою речовиною".
Серед інших варіантів, як додають у Telegram-каналі - енцефалопатія неясного генезу.
"Зараз він на ШВЛ у НДІ ім. Скліфосовського. Йому стає краще - він періодично прокидається", - йдеться у повідомленні.
Сальдо потрапив до клініки о 2:20 ночі.
"До палати до нього нікого не пускають. Сальдо підключили до ШВЛ, але вже сьогодні, найімовірніше, його відключать. Стан гауляйтера оцінюють як стабільний", пише Mash.
Як повідомлялося, Сальдо знаходиться в медикаментозній комі. Напередодні колаборанта госпіталізували.
Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.
Раніше російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.
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