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У Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку і назвали діагноз

Фото: московські лікарі розкрили справжній діагноз (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Гурковська

Головного гауляйтера Херсона Володимира Сальдо отруїли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

У Telegram-каналі повідомляється, що передбачуваний діагноз Сальдо - "отруєння невідомою речовиною".

Серед інших варіантів, як додають у Telegram-каналі - енцефалопатія неясного генезу.

"Зараз він на ШВЛ у НДІ ім. Скліфосовського. Йому стає краще - він періодично прокидається", - йдеться у повідомленні.

Сальдо потрапив до клініки о 2:20 ночі.

"До палати до нього нікого не пускають. Сальдо підключили до ШВЛ, але вже сьогодні, найімовірніше, його відключать. Стан гауляйтера оцінюють як стабільний", пише Mash.

Як повідомлялося, Сальдо знаходиться в медикаментозній комі. Напередодні колаборанта госпіталізували.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.

Раніше російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Владимир Сальдо