Салах повторив рекорд Шевченка в Лізі чемпіонів: хто стане наступною "жертвою"

Історичний гол

У матчі 1-го туру основного етапу ЛЧ проти мадридського "Атлетіко" (3:2) єгиптянин відзначився голом та результативною передачею. Для Салаха це був 48-й гол у турнірі.

Таким чином він зрівнявся не лише з Шевченком, а й зі шведом Златаном Ібрагімовічем, з якими наразі ділить 12-те місце в історичному списку бомбардирів.

Шлях до рекорду

Щоб забити 48 голів, Салаху знадобилося 89 матчів. Шевченко досяг аналогічного показника за 100 ігор у складі "Динамо", "Мілана" та "Челсі".

Серед клубів Салах найбільше відзначився у футболці "Ліверпуля" – 45 м’ячів. Ще два голи він забив за "Базель" і один – за "Рому".

Чиї досягнення падуть наступними

Наступними "жертвами" Салаха можуть стати досягнення легендарного іспанця Альфредо Ді Стефано та норвежця Ерлінга Холанда з "Манчестер Сіті", у яких лише на один гол більше.

Втім, норвежець, який молодший на вісім років, навряд чи буде вести себе в цих перегонах пасивно. Він теж чимало забиває та скоріше сам піде у відрив.

А от рекорди Ді Стафано, як і вже неактивних Тьєррі Анрі (50 голів), Рууда ван Ністелроя (56) та Томаса Мюллера (57) єгиптянин, скоріш за все, перевершить.

Найкращі бомбардири Ліги чемпіонів:

Кріштіану Роналду – 140 голів Ліонель Мессі – 129 Роберт Левандовські – 105 Карім Бензема – 90 Рауль – 71 Томас Мюллер – 57 Кіліан Мбаппе – 57 Рууд ван Ністелрой – 56 Тьєррі Анрі – 50 Альфредо ді Стефано – 49 Ерлінг Холанд – 49 Златан Ібрагімовіч – 48 Мохамед Салах – 48 Андрій Шевченко – 48

Хто такий Мохамед Салах

Уродженець міста Басьюн у Єгипті, вихованець каїрського "Мокавлуна".

Перед сезоном-2012/13 переїхав до Європи. Грав у складі швейцарського "Базеля". Потім перейшов у лондонський "Челсі", де не зміг закріпитися і переїхав до Італії. Там упродовж трьох сезонів захищав кольори "Фіорентини" та "Роми". "Ліверпуль" придбав єгиптянина за 42 млн євро влітку 2017 року.

У лавах "червоних" Салах двічі завоював титул АПЛ (2020, 2025), кубок Ліги чемпіонів-2018/19, низку інших трофеїв. У складі збірної Єгипту дебютував у 2011 році та двічі став віце-чемпіоном Африки (2017, 2021).