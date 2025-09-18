Салах повторив рекорд Шевченка в Лізі чемпіонів: хто стане наступною "жертвою"

33-річний єгипетський нападник англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах зрівнявся за кількістю голів у Лізі чемпіонів з українцем Андрієм Шевченком.
У матчі 1-го туру основного етапу ЛЧ проти мадридського "Атлетіко" (3:2) єгиптянин відзначився голом та результативною передачею. Для Салаха це був 48-й гол у турнірі.
Таким чином він зрівнявся не лише з Шевченком, а й зі шведом Златаном Ібрагімовічем, з якими наразі ділить 12-те місце в історичному списку бомбардирів.
Щоб забити 48 голів, Салаху знадобилося 89 матчів. Шевченко досяг аналогічного показника за 100 ігор у складі "Динамо", "Мілана" та "Челсі".
Серед клубів Салах найбільше відзначився у футболці "Ліверпуля" – 45 м’ячів. Ще два голи він забив за "Базель" і один – за "Рому".
Наступними "жертвами" Салаха можуть стати досягнення легендарного іспанця Альфредо Ді Стефано та норвежця Ерлінга Холанда з "Манчестер Сіті", у яких лише на один гол більше.
Втім, норвежець, який молодший на вісім років, навряд чи буде вести себе в цих перегонах пасивно. Він теж чимало забиває та скоріше сам піде у відрив.
А от рекорди Ді Стафано, як і вже неактивних Тьєррі Анрі (50 голів), Рууда ван Ністелроя (56) та Томаса Мюллера (57) єгиптянин, скоріш за все, перевершить.
Найкращі бомбардири Ліги чемпіонів:
Уродженець міста Басьюн у Єгипті, вихованець каїрського "Мокавлуна".
Перед сезоном-2012/13 переїхав до Європи. Грав у складі швейцарського "Базеля". Потім перейшов у лондонський "Челсі", де не зміг закріпитися і переїхав до Італії. Там упродовж трьох сезонів захищав кольори "Фіорентини" та "Роми". "Ліверпуль" придбав єгиптянина за 42 млн євро влітку 2017 року.
У лавах "червоних" Салах двічі завоював титул АПЛ (2020, 2025), кубок Ліги чемпіонів-2018/19, низку інших трофеїв. У складі збірної Єгипту дебютував у 2011 році та двічі став віце-чемпіоном Африки (2017, 2021).
