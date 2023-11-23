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В Сакському районі Криму лунають вибухи та кулеметні черги

Фото: в Сакському районі Криму лунають вибухи та кулеметні черги (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Новофедорівці Сакського району тимчасово окупованого Криму лунають вибухи. Також очевидці стверджують про звуки кулеметної черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Новофедорівці в районі нової набережної чути вибухи, також лунають кулеметні черги, повідомляє наш підписник", - пише канал. 

Зазначається, що вибухи були глухими, ніби у воді. 

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

Фото: в Сакському районі Криму лунають вибухи та кулеметні черги (Getty Images) 

Вибухи в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Нещодавно, 21 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі Криму пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один.  Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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