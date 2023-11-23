"У Новофедорівці в районі нової набережної чути вибухи, також лунають кулеметні черги, повідомляє наш підписник", - пише канал.

Зазначається, що вибухи були глухими, ніби у воді.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

Фото: в Сакському районі Криму лунають вибухи та кулеметні черги (Getty Images)

Вибухи в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Нещодавно, 21 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі Криму пролунала серія вибухів. Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.