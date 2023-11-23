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В Сакском районе Крыма раздаются взрывы и пулеметные очереди

Фото: в Сакском районе Крыма раздаются взрывы и пулеметные очереди (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Новофедоровке Сакского района временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Также очевидцы утверждают о звуках пулеметной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Новофедоровке в районе новой набережной слышны взрывы, также раздаются пулеметные очереди, сообщает наш подписчик", - пишет канал. 

Отмечается, что взрывы были глухими, будто в воде. 

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало данную информацию. Российские террористы также пока что молчат.

Фото: в Сакском районе Крыма раздаются взрывы и пулеметные очереди (Getty Images)

Взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники и тому подобное.

Недавно, 21 ноября, во временно оккупированном Севастополе Крыма прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого прозвучал еще один.  Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер" прозвучало снова по меньшей мере пять взрывов.

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