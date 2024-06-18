"Сакральна дата" обернулась провалом: Подоляк про стратегічну поразку РФ у Харківській області

Як нагадав радник Офісу президента, 10 травня 2024 року, одразу після «дня перемоги», який традиційно помпезно відзначають у Москві, російська армія почала наступ на Харків, що зрештою обернулось для противника фатальними наслідками.

"Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про "міць Росії", - зауважив Подоляк.

Що зміцнило оборону ЗСУ?

За словами радника голови ОП, на хід спротиву російському наступу на Харківському напрямку вплинули два вирішальні чинники.

вчасне надходження військової допомоги, насамперед артилерійських снарядів;

дозвіл завдавати ударів західною далекобійною зброєю по військових об’єктах на території РФ.

"По місцях безпосередньої концентрації в таборах і на складах. Бо Рф «уміє» воювати, тільки коли для неї не існує заборон та конвенцій, а жертву мають суворо обмежувати у форматах відповіді. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу", - зауважив Подоляк.

Підбиваючи підсумки, Подоляк наголосив на тому, що "якби снаряди й розв’язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з РФ".

"Сумні уроки "деескалації", безсумнівно, будуть вивчені військовими й політиками по всьому світу. А толерування агресора залишиться в минулому", - підсумував радник голови ОП.