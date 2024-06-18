"Сакральна дата" обернулась провалом: Подоляк про стратегічну поразку РФ у Харківській області

У середині червня можна впевнено сказати, що російська "операція" на Харківському напрямку стала для окупантів однією з найфатальніших за час війни. У цьому стали вирішальними два чинники.
Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Як нагадав радник Офісу президента, 10 травня 2024 року, одразу після «дня перемоги», який традиційно помпезно відзначають у Москві, російська армія почала наступ на Харків, що зрештою обернулось для противника фатальними наслідками.
"Через величезні втрати противник змушений перекидати резерви з інших напрямків, але навіть із ними не може захопити невеличке містечко Вовчанськ, що стоїть лише за 5 кілометрів від українсько-російського кордону. Ця кампанія вже остаточно довела фейковість багатьох традиційних міфів про "міць Росії", - зауважив Подоляк.
За словами радника голови ОП, на хід спротиву російському наступу на Харківському напрямку вплинули два вирішальні чинники.
"По місцях безпосередньої концентрації в таборах і на складах. Бо Рф «уміє» воювати, тільки коли для неї не існує заборон та конвенцій, а жертву мають суворо обмежувати у форматах відповіді. Тепер російські підрозділи розбиваються не лише на передовій, а й у тилу", - зауважив Подоляк.
Підбиваючи підсумки, Подоляк наголосив на тому, що "якби снаряди й розв’язані руки Україна мала з 2022 року, сьогодні лінія фронту проходила б набагато ближче особисто для авторів війни з РФ".
"Сумні уроки "деескалації", безсумнівно, будуть вивчені військовими й політиками по всьому світу. А толерування агресора залишиться в минулому", - підсумував радник голови ОП.
Нагадаємо, що російські окупанти здійснили спробу повторно окупувати Харківську область напочатку травня, втім тоді військові і експерти в один голос зауважували, що потужностей країни-агресора недостатньо для досягнення поставленої мети.
Варто зауважити, що вчора, 17 квітня, стало відомо про активізацію ворога на Харківському напрямку.
Що відбувалось останні дві доби на Харківському напрямку згідно зі звітами ISW, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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