"Сакральная дата" обернулась провалом: Подоляк о стратегическом поражении РФ в Харьковской области

Как напомнил советник Офиса президента, 10 мая 2024 года, сразу после «дня победы», традиционно помпезно отмечаемого в Москве, российская армия начала наступление на Харьков, что в конечном итоге обернулось для противника роковыми последствиями.

"Из-за огромных потерь противник вынужден опрокидывать резервы по другим направлениям, но даже с ними не может захватить небольшой городок Волчанск, стоящий всего в 5 километрах от украинско-российской границы. Эта кампания уже окончательно доказала фейковость многих традиционных мифов о "мощи России", - отметил Подоляк.

Что укрепило оборону ВСУ?

По словам советника главы ОП, на ход сопротивления российскому наступлению на Харьковском направлении повлияли два решающих фактора.

своевременное поступление военной помощи, прежде всего артиллерийских снарядов;

разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ.

По местам непосредственной концентрации в лагерях и на складах. Потому что Россия «умеет» воевать, только когда для нее не существует запретов и конвенций, а жертву должны строго ограничивать в форматах ответа. Теперь российские подразделения разбиваются не только на передовой, но и в тылу. ", - заметил Подоляк.

Подводя итоги, Подоляк отметил, что "если бы снаряды и развязанные руки Украины имела с 2022 года, сегодня линия фронта проходила бы гораздо ближе лично для авторов войны с РФ".

"Печальные уроки "деэскалации", несомненно, будут изучены военными и политиками по всему миру. А толерантность агрессора останется в прошлом", - подытожил советник главы ОП.