ЗСУ змусили ворога перекидати підрозділи з Донецького напрямку на Харківський: карти ISW

Російські окупанти, судячи з усього, перекидають підрозділи з Донецької області на Харківський напрямок на тлі контратакуючих дій Сил оборони України. При цьому на фронті фіксується просування противника в районі Сіверська, Часового Яру та під Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти та українські захисники продовжували бої на північ і північний схід від Харкова 16 і 17 червня.

16 червня російські джерела опублікували геолокаційні кадри, на яких нібито видно, як війська РФ відбивають українську контратаку в північно-західному Глибокому.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ почали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська.

Російські загарбники також продовжували наступальні операції в районі Липців і поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Російський блогер стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 300 метрів у Вовчанському напрямку.

Український військовий офіційний підтвердив, що військове командування РФ передислокує частини 155-ї окремої морської піхотної бригади на напрямок Липці, ймовірно, з району на захід і південний захід від міста Донецьк.

17 червня речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Юрій Повх заявив, що окупанти передислокували частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і 18-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу до Липцівському напрямку для заміни підрозділів, які втратили боєздатність.

Так само нещодавно російське джерело стверджувало, що під Вовчанськом діяли підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади.

"Повідомлення про появу цих елементів у районі Вовчанська свідчить про можливу передислокацію з Донецького напрямку на Харківський для посилення російського угруповання в Харківській області", - йдеться у звіті ISW.

Також Повх додав, що приблизно з 12-13 червня війська РФ стягують для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини, а саме частини 138-ї окремої мотострілецької бригади.

Операція №2 - Луганська область

17 червня російські окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки, біля Піщаного, Степової Новоселівки, Берестового, поблизу Грегівки, Макіївки, Дружелюбівки, під Торським і Тернами 16 і 17 червня.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися на захід від Іванівки та Котлярівки, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники нещодавно просунулися на південь від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Роздолівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ наступали в районі Білогорівки 16 червня, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Бої тривали біля Верхньокам'янського, Іванодарівки та Виїмки, та біля Роздолівки 16 і 17 червня.

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку м. Часів Яр. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що загарбники просунулися на південний захід від Кліщіївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, показують, що російські війська просунулися на захід від Калинівки, ймовірно, протягом останнього тижня.

Російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи російської 200-ї окремої мотострілецької бригади начебто просуваються до каналу Сіверський-Донець Донбасу в Калинівці, та що війська РФ контролюють більшу частину населеного пункту, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів останнього твердження.

Також бої тривали біля Григорівки та Калинівки, поблизу Богданівки, у Новому та Канальському мікрорайонах, біля Кліщіївки та Андріївки 16 і 17 червня.

Речник групи військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин 17 червня заявив, що окупанти з 10 червня посилили наступ на Часів Яр, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 і 17 червня, показують, що окупанти просунулися на південь від Сокіла, та незначно просунулися на північ від Уманського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід від Новоолександрівки та на північ від Архангельського, хоча експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Бої тривали біля Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Сокіла, біля Уманського, Яснобродівки, Невельського та Карлівки 16 і 17 червня.

Повідомляється, що 17 червня російські загарбники просунулися на захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 150 метрів уздовж фронту шириною 550 метрів у Красногорівці, але в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

16 і 17 червня бої тривали в районі Красногорівки та в районі Георгіївки, Максимілянівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Війська РФ 17 червня продовжили обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, однак підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

17 червня тривали бої в районі Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Російські окупанти 17 червня продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

16 і 17 червня російські загарбники продовжували штурм поблизу Роботиного та біля Малої Токмачки.

Обмежені бої тривали на лівому березі Херсонської області в районі Кринок 17 червня, але - без підтверджених змін на лінії фронту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ пізно ввечері 17 червня поінформували, що протягом доби на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тут окупанти не полишають спроб відшукати слабкі місця в обороні ЗСУ, безперервними штурмовими діями намагаються вклинитися в бойові порядки українських захисників. При цьому противник зазнає значних втрат.

Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що воїни ЗСУ здійснюють свої контратакуючі дії.