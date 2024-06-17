Росіяни активізувались на Харківському напрямку, залучили авіацію, - Генштаб

Від початку доби, 17 червня, на лінії фронту зафіксовано 52 боєзіткнення. Ворог активізувався на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Наразі найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Також росіяни активізувались й на Харківському.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Ворог намагається потіснити Сили оборони за підтримки авіації.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки, ще одна триває. Бої відбулись біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Ворог зазнає втрат, дані уточнюються.

На Сіверському напрямку росіяни намагались прорвати оборону в районах Іванодар’ївки та Роздолівки, де на цей час точаться бої. Атаку біля села Виїмка відбито.

На Покровському напрямку інтенсивність атак не зменшується. Росіяни атакують в районах Новоолександрівки та Євгенівки, де на цей час продовжуються бойові зіткнення у восьми локаціях. Загалом на цьому напрямку сьогодні вже відбулося 20 атак.

На Курахівському напрямку зафіксовано загалом 5 протистоянь. Наразі триває боєзіткнення біля Красногорівки.

На Времівському напрямку росіяни безуспішно штурмували наші позиції біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку терористи один раз атакували на лівому березі Дніпра, успіху не мали.

Ситуація на фронті

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі росіяни намагаються розширити географію бойових дій, оскільки розуміють, що поставки зброї та винищувачів F-16 гратимуть на користь України.

Ознайомитись з ранковим зведення Генштабу можна за посиланням.