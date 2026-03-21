Saker Hunter: новий український БПЛА з транспортно-ударними можливостями

Генеральний директор Twist Robotics повідомив, що компанія кодифікувала багатофункціональний безпілотний літак Saker Hunter, здатний виконувати розвідувальні, транспортно-ударні місії і служити носієм FPV-дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Український безпілотник Saker Hunter розроблено для виконання трьох типів завдань.
У транспортній конфігурації він здатний переносити до 5 кг корисного навантаження на дистанцію до 50 км з подальшим скиданням і поверненням.
У режимі ретранслятора тривалість польоту досягає трьох годин. У конфігурації "дрономатка" Saker Hunter доставляє два FPV-дрони з 7-дюймовими пропелерами на відстань до 40 км.
Платформа оснащена модулем візуально-інерціальної навігації Oscar власної розробки Twist Robotics. Система визначає координати за зображенням місцевості та звіряє його з цифровими картами.
Це дає змогу виконувати місії без використання супутникової навігації. Маршрут і параметри польоту задає оператор, після чого платформа самостійно виконує завдання і повертається в точку посадки без постійного ручного управління.
Saker Hunter уже доступний для попереднього замовлення на державному маркетплейсі Brave1.
Один дрон коштує 336 тис. грн, а авіаційний комплекс із додатковими акумуляторами - близько 1,8 млн грн. У 2025 році в бойових умовах дрон подолав понад 50 тис. км.
Рівень локалізації виробництва Saker Hunter становить близько 70%, з планами довести показник до 95% у другому кварталі 2026 року.
Розробка навігаційного модуля Oscar реалізована за підтримки гранту Brave1.
