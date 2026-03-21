Война в Украине

Saker Hunter: новый украинский БПЛА с транспортно-ударными возможностями

03:55 21.03.2026 Сб
2 мин
Аппарат оснащен автономной системой навигации и уже доступен для предзаказа
Никончук Анастасия
Фото: ВСУ (GettyImages)

Генеральный директор Twist Robotics сообщил, что компания кодифицировала многофункциональный беспилотный самолет Saker Hunter, способный выполнять разведывательные, транспортно-ударные миссии и служить носителем FPV-дронов.

Многофункциональный дрон для разных задач

Украинский беспилотник Saker Hunter разработан для выполнения трех типов задач.

В транспортной конфигурации он способен переносить до 5 кг полезной нагрузки на дистанцию до 50 км с последующим скидыванием и возвращением.

В режиме ретранслятора продолжительность полета достигает трех часов. В конфигурации “дрономатка” Saker Hunter доставляет два FPV-дрона с 7-дюймовыми пропеллерами на расстояние до 40 км.

Система навигации Oscar

Платформа оснащена модулем визуально-инерциальной навигации Oscar собственной разработки Twist Robotics. Система определяет координаты по изображению местности и сверяет его с цифровыми картами.

Это позволяет выполнять миссии без использования спутниковой навигации. Маршрут и параметры полета задаются оператором, после чего платформа самостоятельно выполняет задание и возвращается в точку посадки без постоянного ручного управления.

Доступность и стоимость

Saker Hunter уже доступен для предзаказа на государственном маркетплейсе Brave1.

Один дрон стоит 336 тыс. грн, а авиационный комплекс с дополнительными аккумуляторами — около 1,8 млн грн. В 2025 году в боевых условиях дрон преодолел более 50 тыс. км.

Локализация и поддержка

Уровень локализации производства Saker Hunter составляет около 70%, с планами довести показатель до 95% во втором квартале 2026 года.

Разработка навигационного модуля Oscar реализована при поддержке гранта Brave1.

Напоминаем, что украинско-британская компания UForce создала новый ударный дрон-камикадзе под названием "Буча". Дрон оснащен боевой частью массой 5,5 килограмма и способен пролетать до 200 километров.

Отметим, что украинская компания ROBONEERS представила усовершенствованную версию дистанционно управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ К-2". Модуль предназначен для огневой поддержки пехоты и нейтрализации противника на коротких дистанциях.

