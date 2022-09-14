Сахар, яйца, мясо, гречка: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2022 года. Подорожали сахар, яйца, мясо, гречка, в то же время подешевели овощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, по сравнению с июлем 2022 года яйца подорожали на 15,5% до 28,5 гривен за десяток, сахар 6,2% до 34,2 гривен за килограмм, сало на 6,0% до 132,0 гривен за килограмм, свинина на 5,9% до 152,8 гривен за килограмм, рис на 5,9% до 56,1 гривен за килограмм.
В то же время свекла подешевела на 38,9% до 20,4 гривен за килограмм, картофель на 28,4% до 13,6 гривен за килограмм, морковь на 12,0% до 28,2 гривен за килограмм.
По данным Госстата:
Напомним, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.
Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар - на 46,2%, гречневая крупа - на 34,8%, яйца - на 30,4%, подсолнечное масло - на 22,2%.