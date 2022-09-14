Сахар, яйца, мясо, гречка: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц

По данным статистического ведомства, по сравнению с июлем 2022 года яйца подорожали на 15,5% до 28,5 гривен за десяток, сахар 6,2% до 34,2 гривен за килограмм, сало на 6,0% до 132,0 гривен за килограмм, свинина на 5,9% до 152,8 гривен за килограмм, рис на 5,9% до 56,1 гривен за килограмм.

В то же время свекла подешевела на 38,9% до 20,4 гривен за килограмм, картофель на 28,4% до 13,6 гривен за килограмм, морковь на 12,0% до 28,2 гривен за килограмм.

Алкоголь и сигареты

По данным Госстата: