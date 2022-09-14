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Цукор, яйця, м'ясо, гречка: що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць

Фото: Держстат оприлюднив дані про середні ціни на продукти в серпні 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в серпні 2022 року. Подорожчали цукор, яйця, м'ясо, гречка, разом з тим подешевшали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з липнем 2022 року яйця подорожчали на 15,5% до 28,5 гривень за десяток, цукор 6,2% до 34,2 гривень за кілограм, сало на 6,0% до 132,0 гривень за кілограм, свинина на 5,9% до 152,8 гривень за кілограм, рис на 5,9% до 56,1 гривень за кілограм.

Водночас буряк подешевшав на 38,9% до 20,4 гривень за кілограм, картопля на 28,4% до 13,6 гривень за кілограм, морква на 12,0% до 28,2 гривень за кілограм.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату:

  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,6% до 77,5 гривень за пачку,
  • горілка подешевшала на 0,8% до 117,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок подорожчали на 1,5% до 90,4 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 2,4% до 27,3 гривень за пляшку 0,5 літра.

Нагадаємо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія-на 22,2%.

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Державна служба статистикиЦіни на продукти