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На Сахаліні розбився і загорівся літак Ан-3 з парашутистами на борту

11:13 21.08.2026 Пт
1 хв
Російські ЗМІ назвали аварію "жорсткою посадкою"
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки аварії літака на Сахаліні (росЗМІ)

На Сахаліні військовий літак Ан-3 здійснив аварійну посадку в полі та одразу спалахнув. На борту перебували семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Що сталося з літаком на Сахаліні

Причиною аварії стало загоряння двигуна просто в польоті. Через це пілот був змушений терміново садити машину прямо в полі.

На борту літака знаходилися п'ять парашутистів та два члени екіпажу. Після приземлення літак повністю охопило вогнем.

Російські медіа назвали подію просто жорсткою посадкою. Втім, кадри з місця аварії показують зовсім іншу картину.

На фото та відео видно, що літак не просто пошкоджений, а повністю знищений і розламаний на кілька великих уламків.

Аварії російських літаків цього літа

Нагадаємо, у середині червня в Іркутській області розбився надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.

У Міноборони РФ тоді заявили, що аварія сталася під час планового навчального польоту на заході на посадку, а екіпаж встиг катапультуватися.

Тим часом місяцем пізніше, наприкінці липня, у Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився винищувач п'ятого покоління Су-57.

Пілот тоді також встиг катапультуватися, і ніхто не постраждав.

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Російська ФедераціяСахалин