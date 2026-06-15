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У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3 (відео)

16:37 15.06.2026 Пн
2 хв
У Міноборони РФ розкрили обставини падіння літака, який використовують для ударів по Україні
aimg Іван Носальський
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3 (відео) Фото: російський Ту-22М3 розбився в Іркутській області (росЗМІ)
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Сьогодні, 15 червня, в Іркутській області розбився російський надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3.

Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У відомстві повідомили, що аварія нібито сталася під час заходу Ту-22М3 на посадку в ході планового навчально-тренувального польоту.

При цьому, за даними російського міністерства, "екіпаж катапультувався, а руйнувань на землі немає".

Також російська влада стверджує, що політ проходив без комплекту, а на місце інциденту направили комісію головного командування військово-космічних сил РФ.

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, бомбардувальник міг летіти з аеродрому "Бєлая", який минулого року став однією з цілей української унікальної операції "Павутина".

Аеродром знаходиться приблизно за 30 кілометрів від місця, де розбився Ту-22М3.

Ту-22М3

Ту-22М3 - це радянський і російський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець, розроблений у конструкторському бюро Туполєва.

Літак призначений для завдання ударів по наземних і морських цілях з використанням бомб і ракет. Він є модернізованою версією бомбардувальника Ту-22 та був прийнятий на озброєння у 1980-х роках.

Ту-22М3 залишається одним із основних далеких ударних літаків Росії. Він здатний розвивати надзвукову швидкість та виконувати польоти на великі відстані.

У ході війни проти України російська армія неодноразово використовувала ці бомбардувальники для запуску крилатих ракет по території країни. Зокрема, у січні 2023 року росіяни запустили з Ту-22М3 ракету Х-22 по Дніпру. В результаті частина житлової 9-поверхівки обвалилася.

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Російська Федерація Росавіація Ту-22МЗ Війна в Україні
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