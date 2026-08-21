На Сахалине разбился и загорелся самолет Ан-3 с парашютистами на борту

В Минобороны РФ тогда заявили, что авария произошла во время планового учебного полета на заходе на посадку, а экипаж успел катапультироваться.

Между тем, месяцем позже, в конце июля, в Подмосковье во время тренировочного полета разбился истребитель пятого поколения Су-57.

Пилот тогда тоже успел катапультироваться, и никто не пострадал.