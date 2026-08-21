На Сахаліні розбився і загорівся літак Ан-3 з парашутистами на борту
На Сахаліні військовий літак Ан-3 здійснив аварійну посадку в полі та одразу спалахнув. На борту перебували семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Що сталося з літаком на Сахаліні
Причиною аварії стало загоряння двигуна просто в польоті. Через це пілот був змушений терміново садити машину прямо в полі.
На борту літака знаходилися п'ять парашутистів та два члени екіпажу. Після приземлення літак повністю охопило вогнем.
Російські медіа назвали подію просто жорсткою посадкою. Втім, кадри з місця аварії показують зовсім іншу картину.
На фото та відео видно, що літак не просто пошкоджений, а повністю знищений і розламаний на кілька великих уламків.
Аварії російських літаків цього літа
Нагадаємо, у середині червня в Іркутській області розбився надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.
У Міноборони РФ тоді заявили, що аварія сталася під час планового навчального польоту на заході на посадку, а екіпаж встиг катапультуватися.
Тим часом місяцем пізніше, наприкінці липня, у Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився винищувач п'ятого покоління Су-57.
Пілот тоді також встиг катапультуватися, і ніхто не постраждав.