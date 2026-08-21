На Сахалине разбился и загорелся самолет Ан-3 с парашютистами на борту

На Сахалине военный самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле и сразу загорелся. На борту находились семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, в середине июня в Иркутской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 .

На фото и видео видно, что самолет не просто поврежден, а полностью уничтожен и разломан на несколько больших обломков.

Российские медиа назвали событие просто жесткой посадкой. Впрочем, кадры с места аварии показывают совсем другую картину.

На борту самолета находились пять парашютистов и два члена экипажа. После приземления самолет полностью охватил огнем.

Причиной аварии стало возгорание двигателя прямо в полете. Поэтому пилот был вынужден срочно сажать машину прямо в поле.

В Минобороны РФ тогда заявили, что авария произошла во время планового учебного полета на заходе на посадку, а экипаж успел катапультироваться.

Между тем, месяцем позже, в конце июля, в Подмосковье во время тренировочного полета разбился истребитель пятого поколения Су-57.

Пилот тогда тоже успел катапультироваться, и никто не пострадал.