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На Сахалине разбился и загорелся самолет Ан-3 с парашютистами на борту

11:13 21.08.2026 Пт
1 мин
Российские СМИ назвали аварию "жесткой посадкой"
aimg Елена Чупровская
На Сахалине разбился и загорелся самолет Ан-3 с парашютистами на борту Фото: последствия аварии самолета на Сахалине (росСМИ)
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На Сахалине военный самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле и сразу загорелся. На борту находились семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Что произошло с самолетом на Сахалине

Причиной аварии стало возгорание двигателя прямо в полете. Поэтому пилот был вынужден срочно сажать машину прямо в поле.

На борту самолета находились пять парашютистов и два члена экипажа. После приземления самолет полностью охватил огнем.

Российские медиа назвали событие просто жесткой посадкой. Впрочем, кадры с места аварии показывают совсем другую картину.

На фото и видео видно, что самолет не просто поврежден, а полностью уничтожен и разломан на несколько больших обломков.

Аварии российских самолетов этим летом

Напомним, в середине июня в Иркутской области разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

В Минобороны РФ тогда заявили, что авария произошла во время планового учебного полета на заходе на посадку, а экипаж успел катапультироваться.

Между тем, месяцем позже, в конце июля, в Подмосковье во время тренировочного полета разбился истребитель пятого поколения Су-57.

Пилот тогда тоже успел катапультироваться, и никто не пострадал.

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