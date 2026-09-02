На Сахаліні російський Мі-8 із працівниками виборчкому впав просто на трасу

Російський військовий Мі-8 із представником виборчкому та журналістами втратив висоту на Сахаліні й був змушений аварійно сісти просто на трасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA .

Мі-8 здійснив "жорстку посадку" на трасу в Долинському районі Сахалінської області. На його борту перебували представник сахалінської обласної виборчої комісії, четверо журналістів місцевих телеканалів та троє членів екіпажу.

За даними пресслужби обласної виборчої комісії, вертоліт повертався з мису Терпіння в Поронайському районі. Там проходило дострокове голосування на виборах до Держдуми РФ.

Під час польоту назад Мі-8 почав втрачати висоту. Екіпажу вдалося посадити повітряне судно на проїжджу частину. Після цього вертоліт скотився з дороги в кювет.

За попередньою інформацією, серйозних травм у людей на борту немає.

"Пасажири та члени екіпажу відбулися синцями та подряпинами, на проїжджій частині також немає жертв і руйнувань", - йдеться у повідомленні російської виборчої комісії.

Про причини втрати висоти вертольотом у повідомленні не уточнюється.

Зазначається, що для забезпечення голосування на віддалених територіях Росія використовує повітряний транспорт, який надає Міністерство оборони РФ.