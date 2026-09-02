На Сахалине российский Ми-8 с работниками избиркома упал прямо на трассу

Российский военный Ми-8 с представителем избиркома и журналистами потерял высоту на Сахалине и был вынужден аварийно сесть прямо на трассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA .

Ми-8 совершил "жесткую посадку" на трассу в Долинском районе Сахалинской области. На его борту находились представитель сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа.

По данным прессслужбы областной избирательной комиссии, вертолет возвращался из мыса Терпение в Поронайском районе. Там проходило досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ.

Во время полета назад Ми-8 начал терять высоту. Экипажу удалось посадить воздушное судно на проезжую часть. После этого вертолет скатился с дороги в кювет.

По предварительным данным, серьезных травм у людей на борту нет.

"Пассажиры и члены экипажа отделались синяками и царапинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений", - говорится в сообщении российской избирательной комиссии.

О причинах потери высоты вертолетом в уведомлении не уточняется.

Отмечается, что для обеспечения голосования на отдаленных территориях Россия использует воздушный транспорт, предоставляемый Министерством обороны РФ.