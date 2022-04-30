На Сахалине загорелась ГРЭС-2. Огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю
Сегодня, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.
В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.
В сети появились кадры пожара.
Напомним, в Стамбуле произошел взрыв на фабрике, есть погибшие.
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