На Сахаліні загорілася ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю

Сьогодні, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. В даний час технологічний процес зупинений.

Нагадавши, у Стамбулі стався вибух на фабриці, є загиблі.

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