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На Сахаліні загорілася ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю

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Росія, Субота 30 квітня 2022 07:31
На Сахаліні загорілася ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю Фото: Сахалінська ГРЕС - 2 (google.com/maps)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. В даний час технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

У мережі з'явилися кадри пожежі.

Нагадавши, у Стамбулі стався вибух на фабриці, є загиблі.

Ми також писали про те, що у російських містах заявляли про вибухи, роботі ППО і збитому безпілотнику.

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