В Стамбуле произошел взрыв на фабрике, есть погибшие

Местные власти Стамбула объявили о гибели трех человек в результате пожара и взрыва на фабрике в районе Тузла. Сначала они считались пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

В пятницу загорелась фабрика лакокрасочных материалов в азиатской части Стамбула. Во время пожара раздались многочисленные взрывы, а на место происшествия прибыли пожарные и медики.

Спасатели обнаружили девять раненых, а поиски еще трех человек начали после обуздания пламени. В конце концов их нашли мертвыми. Один пожарный госпитализирован с травмами, полученными во время тушения. Огнем повреждена сама фабрика, несколько предприятий рядом и участок леса.

Пока причины возгорания выясняют следователи. Пожары на фабриках стали частым явлением в Стамбуле, ведущем промышленном центре Турции.