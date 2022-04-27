В российских городах заявляют о взрывах, работе ПВО и сбитом беспилотнике

В Воронежской, Курской и Белгородской областях РФ звучали взрывы этой ночью. Местные власти заявляют о пожаре на складе боеприпасов, работе систем противовоздушной обороны, а также сообщают о сбитом малогабаритном беспилотнике в небе недалеко от Воронежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева .

"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА", - пишет российский чиновник в своем Telegram.

Он добавил, что держит ситуацию "на личном контроле", и заверил, что жителям региона ничего не угрожает.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, нынешней ночью в 2:45 многие жители города Курска слышали хлопки.

"Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", - рассказал он в своем Telegram, и пообещал сообщить подробности позже.

Его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что открытое горение склада боеприпасов в районе села Старая Нелидовка, начавшееся этой ночью и сопровождавшееся серией взрывов, уже ликвидировано.

"По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет", - пишет он в Telegram.

Чиновник добавил, что повреждений жилых построек и домов нет.

Тем временем в сети было опубликовано видео с беспилотником в Воронеже, с хлопками от работы ПВО в Курской области, и кадры со вспышками в ночном небе - в Белгородской области.

Стоит отметить, что несколько дней назад украинские журналисты сообщали об информации о планах оккупантов вывезти на территорию РФ обломки сбитых беспилотников "Байрактар" и украинских вертолетов, которые хотят использовать для антиукраинских провокаций.