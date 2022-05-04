Садовый рассказал, когда во Львове восстановят поврежденные подстанции

По его словам, восстановление электроподстанций может длиться вплоть до 2 недель.

"Я думаю, что это не дни. Думаю, 1-2 недели. Повреждения достаточно серьезные. Все службы сейчас выполняют свою работу. Сейчас давать прогнозы рано", - сказал мэр.

Также он отметил, что во Львове есть альтернатива, поэтому сейчас возможно переключение на другие электрические подстанции.

Мэр добавил, что враги намеренно поражают гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать людей и обусловить хаос. Однако, по словам Садового, у них этого не получится.