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Садовый рассказал, когда во Львове восстановят поврежденные подстанции

Андрей Садовый (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове вечером 3 мая оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города. Вследствие этого повреждены 3 электроподстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра города Андрея Садового 24 каналу.

По его словам, восстановление электроподстанций может длиться вплоть до 2 недель.

"Я думаю, что это не дни. Думаю, 1-2 недели. Повреждения достаточно серьезные. Все службы сейчас выполняют свою работу. Сейчас давать прогнозы рано", - сказал мэр.

Также он отметил, что во Львове есть альтернатива, поэтому сейчас возможно переключение на другие электрические подстанции.

Мэр добавил, что враги намеренно поражают гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать людей и обусловить хаос. Однако, по словам Садового, у них этого не получится.

Ранее мы сообщали, что вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый прокомментировал ситуацию и рассказал о последствиях.

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