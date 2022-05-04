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Садовий розповів, коли у Львові відновлять пошкоджені підстанції

Андрій Садовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові ввечері 3 травня окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок цього пошкоджено 3 електропідстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера міста Андрія Садового 24 каналу.

За його словами, відновлення електропідстанцій може тривати аж до 2 тижнів.

"Я думаю, що це не дні. Думаю, 1 - 2 тижні. Ушкодження достатньо серйозні. Всі служби зараз виконують свою роботу. Наразі давати прогнози зарано", - сказав мер.

Також він зазначив, що у Львові є альтернатива, тому зараз можливе переключення на інші електричні підстанції.

Мер додав, що вороги навмисно уражають цивільну інфраструктуру, щоб залякувати людей та спричини хаос. Однак, за словами Садового, у них цього не вийде.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львову.

Згодом мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію та розповів про наслідки.

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