Садовий розповів, коли у Львові відновлять пошкоджені підстанції

За його словами, відновлення електропідстанцій може тривати аж до 2 тижнів.

"Я думаю, що це не дні. Думаю, 1 - 2 тижні. Ушкодження достатньо серйозні. Всі служби зараз виконують свою роботу. Наразі давати прогнози зарано", - сказав мер.

Також він зазначив, що у Львові є альтернатива, тому зараз можливе переключення на інші електричні підстанції.

Мер додав, що вороги навмисно уражають цивільну інфраструктуру, щоб залякувати людей та спричини хаос. Однак, за словами Садового, у них цього не вийде.