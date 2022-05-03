Садовой рассказал о последствиях ракетных ударов по Львову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Садового.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация ракетных ударов по Львову, которые противник нанес по 3 электроподстанциям, в результате чего наблюдаются перебои с электричеством.

"Двое человек получили ранения и им предоставляют медицинская помощь. Также есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре, вылетели окна, есть перебои с подачей воды. Также есть перебои с электроснабжением в некоторых медицинских учреждениях", - заявил Садовой.