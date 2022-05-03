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Садовой рассказал о последствиях ракетных ударов по Львову

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Львов, Вторник 03 мая 2022 23:36
Садовой рассказал о последствиях ракетных ударов по Львову Фото: мэр Львова Андрей Садовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал ракетные удары по городу, которые оккупанты нанесли во вторник, 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Садового.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация ракетных ударов по Львову, которые противник нанес по 3 электроподстанциям, в результате чего наблюдаются перебои с электричеством.

"Двое человек получили ранения и им предоставляют медицинская помощь. Также есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре, вылетели окна, есть перебои с подачей воды. Также есть перебои с электроснабжением в некоторых медицинских учреждениях", - заявил Садовой.

Напомним, вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову.

Мы также писали о том, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Каменскому району Днепропетровской области.

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