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Садовый покидает пост лидера партии "Самопомич"


Мэру Львова трудно совмещать две должности

После поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии "Самопомич". Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 после обнародования результатов экзит-полов.

Садовый заявил, что останется в "Самопомочи" как член партии, на не назвал имя своего возможного преемника.

"Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - сообщил он.

Он отметил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах 21 июля партия "Самопомич" получила 0,7% голосов и в парламент не проходит.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах Украине 26 октября 2014 года партия "Самопомич" получила 10,97% голосов избирателей.

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