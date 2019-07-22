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Садовий залишаэ пост лідера партії "Самопоміч"


Меру Львова важко суміщати дві посади

Після поразки на парламентських виборах мер Львова Андрій Садовий вирішив залишити посаду глави партії "Самопоміч". Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 після оприлюднення результатів екзит-полів.

Садовий заявив, що залишиться в "Самопомочи" як член партії, але е назвав ім'я свого можливого наступника.

"Думаю, що є такий нормальний демократичний принцип: якщо ти не привів партію до перемоги, то ти повинен подати у відставку. Партія повинна обрати нового керівника", - повідомив він.

Він зазначив, що йому важко поєднувати роботу мера Львова і посаду партійного лідера.

"Не можна бути одночасно мером і лідером партії. Це дуже важко. Я побачив за ці п'ять років. Моя робота - це мер Львова", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного екзит-полу, на позачергових парламентських виборах 21 липня партія "Самопоміч" отримала 0,7% голосів і до парламенту не проходить.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах в Україні 26 жовтня 2014 року партія "Самопоміч" отримала 10,97% голосів виборців.

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