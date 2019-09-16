Саудовская Аравия пригласит экспертов и ООН для расследования атаки на свой НПЗ

Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Саудовское агентство печати".

Отмечается, что власти Саудовской Аравии путем привлечения иностранных экспертов хотят обеспечить безопасность и стабильность в стране.

"Первоначальное расследование показало, что в этих нападениях использовалось иранское оружие, ведется работа по выявлению источника атак, - отмечается в нем. - Королевство пригласит международных экспертов и Организацию Объединенных Наций для изучения фактов и участия в расследовании, а также примет все надлежащие меры по его результатам, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность", - говорится в сообщении.

а одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошла атака беспилотников. Ответственность за произошедшее на себя взяла группировка повстанцев "хусити" из Йемена.

Позже США опубликовало снимки, которые подтверждают причастность Ирака к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии. По словам чиновников, они свидетельствуют, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Таким образом, дроны прилетели со стороны Ирана или Ирака, а не со стороны Йемена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии.