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Садовий розповів про наслідки ракетних ударів по Львову

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Львів, Вівторок 03 травня 2022 23:36
Садовий розповів про наслідки ракетних ударів по Львову Фото: мер Львова Андрій Садовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував ракетні удари по місту, які окупанти завдали у вівторок, 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Садового.

За його словами, зараз триває ліквідація ракетних ударів по Львову, які противник завдав по 3 електропідстанціях, в результаті чого спостерігаються перебої з електрикою.

"Двоє людей отримали поранення і їм надають медичну допомогу. Також є серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі, вилетіли вікна, є перебої з подачею води. Також є перебої з електропостачанням в деяких медичних установах", - заявив Садовий.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львову.

Ми також писали про те, що російські окупанти завдали два ракетних удари по Кам'янському району Дніпропетровської області.

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