Садовий розповів про наслідки ракетних ударів по Львову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Садового.

За його словами, зараз триває ліквідація ракетних ударів по Львову, які противник завдав по 3 електропідстанціях, в результаті чого спостерігаються перебої з електрикою.

"Двоє людей отримали поранення і їм надають медичну допомогу. Також є серйозні пошкодження в комунальній інфраструктурі, вилетіли вікна, є перебої з подачею води. Також є перебої з електропостачанням в деяких медичних установах", - заявив Садовий.