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Ракетный обстрел Днепропетровской области: разрушена железнодорожная инфраструктура

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Днепропетровская область, Вторник 03 мая 2022 22:50
Ракетный обстрел Днепропетровской области: разрушена железнодорожная инфраструктура Ракетный обстрел Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска нанесли два ракетных удара по Каменскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченка.

По его словам, было зафиксировано два "прилета" в Каменском районе.

В результате этого ракетного удара сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Также один человек получил ранения.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не понятно. Движение поездов остановлено", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что по Днепропетровской области РФ нанесла ракетные удары, работают силы ПВО.

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