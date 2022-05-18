Садовой рассказал, почему Россия обстреливает Львов

Во Львове находится очень много международных организаций и офисов, а после ракетных обстрелов у них может появится вопрос, безопасно ли находиться в городе.

Садовой отметил, что есть несколько причин, почему российские военные начали так активно обстреливать Львов.

"Во-первых, во Львове их интересуют объекты инфраструктуры и они хотят держать людей в постоянном напряжении. Во-вторых, во Львове есть очень много международных организаций и офисов, что ставит вопрос, безопасно ли им в городе. Но, если вовремя реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие, то будет безопасно", - заявил мэр Львова.

Он также добавил, что этой ночью Львовская область пережила наибольшую атаку по количеству ракет с начала полномасштабного российского вторжения, а львовяне фактически всю ночь просидели в укрытиях.

"Люди видели ракеты, которые летели над окраиной города, и слышали очень сильные взрывы. Только наутро стало понятно, что качественно сработала наша система ПВО. Во Львове не было никаких повреждений инфраструктуры, только в Яворовском районе обломки обезвреженной ракеты повредили объект железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул Садовой.