Ракетный удар по Львовской области: разрушен объект возле границы с Польшей
Фото: начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Российские войска утром 15 мая нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате разрушен военный объект возле границы с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"Четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", - отметил он.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что зенитно-ракетные войска над Львовской областью сбили две российские ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.
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