Садовий розповів, чому Росія обстрілює Львів

У Львові знаходиться дуже багато міжнародних організацій і офісів, а після ракетних обстрілів у них може з'явиться питання, чи безпечно перебувати в місті.

Садовий зазначив, що є кілька причин, чому російські військові почали так активно обстрілювати Львів.

"По-перше, у Львові їх цікавлять об'єкти інфраструктури і вони хочуть тримати людей у постійній напрузі. По-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій та офісів, що ставить питання, чи безпечно їм у місті. Але, якщо вчасно реагувати на сигнали тривоги і йти в укриття, то буде безпечно", - заявив мер Львова.

Він також додав, що цієї ночі Львівська область пережила найбільшу атаку за кількістю ракет з початку повномасштабного російського вторгнення, а львів'яни фактично всю ніч просиділи в укриттях.

"Люди бачили ракети, які летіли над околицею міста, і чули дуже сильні вибухи. Тільки на ранок стало зрозуміло, що якісно спрацювала наша система ППО. У Львові не було ніяких пошкоджень інфраструктури, тільки в Яворівському районі уламки знешкодженої ракети пошкодили об'єкт залізничної інфраструктури", - підкреслив Садовий.