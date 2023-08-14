UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сачко знову втратив позиції у рейтингу тенісистів-професіоналів

Фото: Віталій Сачко зберіг звання найсильнішого серед українців (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Віталій Сачко залишився національною першою ракеткою, хоч і опустився в класифікації світового туру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

26-річний уродженець Кременчука впродовж тижня втратив три позиції. Тепер українець посідає 161-ше місце в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Сачко за останні сім днів не провів жодного поєдинку. Проте, значного прогресу досягли ті, хто в попередній класифікації перебували нижче за вітчизняного тенісиста. Йдеться, зокрема, про аргентинців Комесану та Олів'єрі, а також бельгійця Коппеянса.

Регрес і в інших українців. Киянин Олексій Крутих втратив вісім позицій та опинився на 218-й сходинці. Натомість Ілля Марченко опустився на одне місце та посів 264-ту позицію. У п'ятій сотні рейтингу ATP залишилися ще двоє українців – Владислав Орлов і Ерік Ваншельбойм.

Відбулися зміни і в першій десятці. Першою ракеткою світу залишився Карлос Алькарас. Тим часом данець Гольгер Руне та італієць Яннік Зіннер піднялися до топ-6.

До слова, українка Ястремська здобула перший титул за чотири роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис